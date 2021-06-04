Engeli öğrencilere iş arama becerileri eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü İş Kulübü iş birliğiyle engelli öğrencilerine yönelik, "İŞKUR e-Sertifikalı Online İş Arama Becerileri Eğitim Programı" düzenlendi.

Üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden engelli öğrencilere; etkili özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri, telefon ile görüşme, iş görüşmesinde kılık kıyafet, iş arama ağları konularında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü Lideri Çiğdem Çakır Beyhan tarafından çevrimiçi olarak eğitimler verildi.

Eğitim programına katılan öğrenciler, eğitim programında kendileri için çok faydalı bilgiler edindiklerini ve farkındalık oluşturduğunu söylediler. Eğitim katılan öğrencilere İŞKUR tarafından sertifikaları e-posta adreslerine gönderildi.

OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, eğitimlerin devam edeceğini ve öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.