Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin eş finansmanı ile UNICEF'in teknik desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda “Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitim” projesi öğretmen eğitimleri Samsun'da başladı.

Üç gün devam edecek olan eğitimlerin açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun genelinde 6 anaokulu ve 4 ilkokulu olmak üzere 10 okulun bu projenin kapsamı dahilinde olduğunu söyledi. Kapsayıcı eğitim denildiği zaman, eğitime ulaşım, eğitimden faydalanma dendiği zaman tüm okullarımızın gündemine giriyor. Burada öğreneceğiniz ve ortaya koyacağınız farkındalığın tüm ilimizi kapsayacak nitelikte olmasını ve başarılı, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum” dedi.

Kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerinin artırılması planlanan projede, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesi, engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkanları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılması, karar vericilerin, engeli olmayan çocukların aileleri ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin, engeli olan çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması, öğretmenlere, 3–7 yaş arası tüm çocuklara kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Samsun ile Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya olmak üzere 6 pilot ilde yer alan 90 pilot okulda devam eden 3-7 yaş arası tüm çocukları, bu çocukların aileleri ve bakımını üstlenen kişileri, bu okullarda görev yapan öğretmenleri, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelini kapsayan proje üç yıl sürecek. 2-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Samsun'daki eğitimlerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Proje Sorumlusu Cemal Tinkılıç ve Doç. Dr. Burcu Şimşek ile Araştırma Görevlisi Betül Yılmaz da UNICEF temsilcisi olarak bulunuyor.