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Engelleri aşmak için bir araya geldiler

Karadeniz Engelli Üniversite Öğrencileri Çalıştayı Samsun’da başladı.

Karadeniz Engelli Üniversite Öğrencileri Çalıştayı Samsun'da başladı.


Çalıştay; Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Engelli Öğrenci Birimi ve OMÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu paydaşlığında Orta Karadeniz Engelliler Derneğinin başvuru sahibi olduğu AB Sivil Düşün programı tarafından desteklenen ve Samsun Engelliler Federasyonu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği iş birliğinde düzenleniyor.


Çalıştayda, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 20 üniversite arasından 15 farklı üniversiteden seçilen 20 engelli ve 10 engelli olmayan öğrenci yer alıyor. Engellilikte hak temelli yaklaşım engelli hakları, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, sivil düşün uzmanı ve alanındaki uzman kişiler tarafından anlatılacak.


Çalıştayın sonunda, Karadeniz'de öğrenim gören engelli öğrencilerin sorunlarına yönelik çözüm raporu ortaya çıkarılacak.

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