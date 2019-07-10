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Engelli sporcudan İrfan Buz'a resim

Samsun Engelliler İl Spor Merkezi sporcusu Birkan Duha Erdal, Teknik Direktör İrfan Buz’u ziyaret ederek yaptığı resmi hediye etti.

Samsun Engelliler İl Spor Merkezi sporcusu Birkan Duha Erdal, Teknik Direktör İrfan Buz'u ziyaret ederek yaptığı resmi hediye etti.


Nisan ayında Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Birkan Duha Erdal, annesi Canan Erdal ile birlikte Nuri Asan Tesislerinde Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Direktör İrfan Buz ile görüştü. Teknik Direktör İrfan Buz'a kendi yaptığı püskürtme resmi hediye eden Birkan Duha Erdal'a, Mustafa Aztopal ve İrfan Buz'da kırmızı-beyazlı forma verdi.

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