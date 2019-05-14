Engelliler Haftası'nda uygulamalı öncelik yayanın öncelik hayatın

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü denetiminde yay ve trafik kurallarını uygulama etkinliği düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sivil trafik polisi eşliğinde, engelli vatandaşlar karşıya geçmek için zor anlar yaşadı. Bazı duyarlı sürücüler engelli vatandaşlara, yaya geçidinden karşıya geçmesi için yol verirken bazı sürücüler ise yayaları umursamadı. Sivil trafik polisince yaya geçidinde kurallara uymayan sürücüler 100 metre ileride oluşturulan kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Öner, Trafik Büro Amiri Komiser Ahmet Albayrak ve trafik ekiplerince durdurarak gerekli uyarılar yapıldıktan sonra sürücülere broşür verildi.

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücüleri uyaran, takılı olanlara da teşekkür eden İlçe Emniyet Vekili Murat Öner, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi kapsamında İçişleri Bakanımızın talimatıyla yayalara önem veriyoruz. Bu doğrultuda hızımızı yavaşlatıp yayalara yol veriyoruz, aynı şekilde engelli vatandaşlarımızın da geçişinde duyalı oluyoruz. Aynı zamanda ne kadar yakın mesafeye de gitseniz emniyet takmanızı rica ediyorum. Bundan sonra yaya geçitlerinde yavaş seyredelim yayalara öncelik verelim. Bugün araçtasınız, yarın yayasınız” diyerek uyarılarda bulundu.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Bafra'da toplumu harekete geçirmek, farkındalık oluşturmak, yaylalarımıza şoförlerin öncelik vermesi amaçlı programı organize ettik. Engellilerinde bu hayatta olduğunu, engellilerinde bir şeyleri başlara bildiğini, engellilerinde hayatın her alanında var olduğunu göstermek, Bafra'daki halkı bilinçlendirmek amaçlı bu yıl bir dizi etkinlik düzenledik. Bafra Görme Engelliler olarak bu yıl ki etkinlikler yer aldık. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecek” dedi

Engelliler Derneği Üyesi Recep Köksal ise "Trafikte başta engelliler olmak üzere bütün yayalara öncelik verilmesiyle ilgili Bafra'mızda çalışma yaptık. Umarım tüm araç sahipleri bu yaya geçişlerinde sürücüler önceliğin yayalarda olduğunun bilincine varır” diye konuştu.

Etkinlik toplu çekilen fotoğrafla son buldu.