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Engelliler için anlamlı kermes

Samsun’da engelliler yararına kermes düzenlendi.

Samsun'da engelliler yararına kermes düzenlendi.


Liv Hospital Samsun, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ‘Engelleri Birlikte Aşalım Kermesi'ne ev sahipliği yaptı. Liv Lobi'de kurulan kermes büyük ilgi gördü. ZİÇEV'in açtığı ve tüm gelirinin engelli bireylere bağışlanacağı kermeste gıda satışı yapıldı.


Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, “Engelleri Birlikte Aşalım Kermesi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli bireylere destek olmak bizim için çok kıymetli. ZİÇEV'e emeklerinden dolayı, doktorlarımıza, çalışanlarımıza ve misafirlerimize de kermese katkıları için teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

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