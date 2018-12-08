Engelliler sorunlarını engelsiz dile getirdiler

Samsun'da Maarif Hareketi ve Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum İş Uygulama Merkezince düzenlenen kahvaltıda Samsun'da görev yapan engelli öğretmenler bir araya geldi.

Kahvaltıda samimi bir ortam içerisinde engelli öğretmenlerin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik neler yapılabileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen böyle bir programda öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek öğretmenlerin sorunlarını kendi sorunu kabul ederek ilgileneceklerini belirtti.

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise insanların yapılan güzelliklere destek olması gerektiğine dikkat çekerek aşılamayacak engelin olmadığını söyledi.

Programa katılan engelli öğretmenler de kahvaltı etkinliğini düzenleyenlere teşekkür ederek, kahvaltının yanı sıra kendi sorunlarını dile getirme fırsatı bulduklarını, yetkililerin kendi sorunlarına samimi ve çözüm odaklı yaklaştıklarını ifade ettiler.

Kahvaltıya ayrıca Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, Atakum İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit ve engelli öğretmenler katıldı.