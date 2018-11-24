Engellilerden toplu taşıma araçlarına asansör talebi

TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, şube binasında yaptığı basın açıklamasında engelliler için yetkililerden beklentilerini dile getirdi. Şehir yaşamının düzenlenmesinde, kent içi yapılaşmada, ortak alanların kuruluşunda engellilerin de görüşlerinin alınmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Hakyemezoğlu, “Engellilerin yerel yönetimlerin karar organlarında temsiline olanak sağlanmalı, siyasi partiler engellilerin belediye meclislerinde temsili için kota dahil uygun yol ve yönetimler uygulanmalı. Evde bakım hizmetleri, engellilerin ulaşımın sağlanması gibi konularda ek önlemler yöntemler ve araçlar geliştirilmeli. Kamu hizmetlerinin verildiği alanlarda engellileri de dikkate alan düzenlemeler yapılmalı, özellikle evlerinden çıkamayan engellilere yönelik hizmetler çeşitlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Engelliler herkesle eşit olmalı”

Engellilere herkesin eşit olarak yararlanması gereken eğitim, sağlık, çalışma ve demokratik haklarını normal vatandaşlar gibi kullanan hayatla iç içe olan birer birey olabilme imkanları daha fazlasıyla verilmesi gerektiğini kaydeden Hakyemezoğlu, “Özel otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına engellilerin kullanımını kolaylaştıracak asansörlerinin yapılması en büyük beklentilerimiz arasında” diye konuştu.