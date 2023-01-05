Engellilere bilgisayar kursu

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Görme Engelliler Derneği ve Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile görme engellilere yönelik "Bilgisayar İşletmenliği Kursu" açıldı.

Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi'nde 12 engelli kursiyere her gün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında sesli kütüphanede usta öğretici Selcan Yeter tarafından 163 saat ders verilecek.

Kurs hakkında bilgi veren Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, "2023 yılına girer girmez yeni bir kursumuzu daha açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce görme engelli üyelerimize yönelik Bilgisayar İşletmenliği Kursu'nu açmıştık. Bu kursta o kursun devamı diyebiliriz. Görme engelliler ekran okuyucu programı yardımıyla işlem yaptıkları için onların kursu özel olsun istedik ve ilk kursumuzu onlara yönelik açtık" dedi.