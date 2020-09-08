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Engellileri mutlu eden çalışma

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi’nin bahçesinde çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nin bahçesinde çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir genelinde yürüttüğü çevre düzenlemesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi bahçesinde çevre düzenlemesi çalışması yaptı. Ağaç dikimi ve yeşil alan çalışmaları yapan ekipler dernek bahçesine yeni bir görünüm kazandırdı.


Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

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