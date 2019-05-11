10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Engelsiz Şenlik” programı düzenlendi. Bulvar AVM'de gerçekleştirilen programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, engelli bireylerin yaptığı el sanatları sergisini gezdi. Kasapoğlu yaptıkları çalışmalardan dolayı engelli bireylerle gurur duyduğunu belirtti. Kasapoğlu ayrıca engelli bireylerle oyunlar oynadı.

Programa, İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da katıldı.