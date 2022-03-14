Samsun Devlet Opera Balesi'nin (SAMDOB) yeni çocuk operası “Eni'nin Kalbi” minik seyircileriyle buluştu.

Özgün yapıtları başarıyla sahneleyen ve çocukların beğenisini kazanan SAMDOB, yine özgün bir eseri sahneledi. Oyunun müzikleri Can Aksel Akın'a, libretto ve öykü Cennet Türker'e ait. Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde farklı karakterlerde dönüşümlü olarak; Eni rolünde Fatma Hande Anar, Esra Arslantürk ve Umut Yavuz, Mano rolünde Metin Bayram, Murat Çamlıtepe ve Ulaş Kocatürk, Bekçi rolünde ise Eray Dönmez ve İpek İncekaş rol aldı. Eserde Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede oyunculara eşlik etti.

Mart ayı boyunca minik seyircileri ile buluşacak olan “Eni'nin Kalbi” çocuk operası yapılan prömiyer (ilk gösteri) sonrası 16, 23 ve 30 Mart tarihlerinde de Zehra Yıldız Salonunda sahnelenecek.

“Stabat Mater” konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi “Stabat Mater” konserini de sahneledi. 18. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin ölmeden önceki son ve en ünlü yapıtı “Stabat Mater”, Aydın Gün Sahnesi'nde icra edildi. Giovanni Battista Pergolesi'nin geleneksel Stabat Mater yapısına bağlı kalarak iki solist, klavsen ve orkestra için 1736'da bestelediği Stabat Mater eseri, Pergolesi'nin en ünlü eserlerinden biridir ve bestecinin ölümünden sonra büyük popülerlik kazandı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Paolo Villa yaptı. “Stabat Mater” eserinin solist sanatçıları (soprano) Seda Ortaç ve (mezzosoprano) Stare Çelebi'ydi. Konserin solist klavsen sanatçısı ise Diego Moccia oldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan Gözde Yardımlı'nın başkemancı olarak yer aldığı “Stabat Mater” konseri sanatseverler tarafından çok beğenilerek dakikalarca alkış aldı.