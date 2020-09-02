Epidural analjezi ile ağrısız normal doğum mümkün

Halk arasında 'prenses doğum' olarak bilinen ağrısız normal doğum yöntemi epidural analjezi hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Kaykı, “Epidural analjezi annenin yorgun, bitkin olmaması sebebiyle doğumdan sonra bebeği ile rahat bir şekilde ilgilenmesini sağlar” dedi.

Epidural analjezi doğum yönteminin anne adaylarına anestezi uzmanları tarafından uygulandığını vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Kaykı, işlemin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Oturur pozisyondaki anne adayının belindeki uygun bölge küçük bir iğne ile lokal anestezi uygulanarak uyuşturulduktan sonra epidural aralığa ince plastik bir kateter yerleştiriliyor. Bu kateterden verilen lokal anestezik ilaç ile ağrının algılanması engellenerek doğum ağrısız şekilde gerçekleşmiş oluyor.”

Epidural analjezinin zamanlaması önemli

Doğumun başladığı isteyen anne adayına hemen kateter takılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Kaykı, “Ancak ilacın verilme zamanına kadın doğum uzmanının karar vermesi daha doğru olacaktır. Düzenli kasılmaların başladığı yüzde 70 silinmenin olduğu, en azından 2-3 cm'lik açığın olduğu dönemde ilaç verilmesi daha uygun olacaktır. Erken epidural analjezi yapılırsa kasılmaları azaltabilir ya da doğumu geciktirebilir, eğer geç yapılırsa da annenin gereksiz ağrı çekmesine sebebiyet verebilir” diye konuştu.

Anne doğumdan sonra bebeğiyle ilgilenebiliyor

Dr. Öğr. Üyesi Kaykı, epidural analjezinin annenin ayaklarında uyuşukluk ve ağırlık hissi olmaması sebebi ile ağrılarını bir baskı hissi olarak algılamasını, dolayısıyla ıkınma refleksini engellememesi sonucunda aktif bir şekilde doğum eylemine katılmasını sağladığının altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Kaykı, “Epidural analjezi yöntemi annenin yorgun, bitkin olmaması sebebiyle de doğumdan sonra rahat bir şekilde bebeği ile ilgilenmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anneye ve bebeğe zararı yok

Yöntemin en sık görülen yan etkisinin ani tansiyon düşüklüğü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Esra Kaykı, şu bilgileri verdi: “Bu durum görülürse kişiye hızlı bir şekilde sıvı verilmesi gerekir. Daha nadiren görünen yan etkilerde kateter çekilip yenisi takılabilir. Nadiren de baş ağrısı olabilir. Epidural analjezide omurilik dışındaki zara bir kateter takıldığından belden sıvı alınması söz konusu değildir. Anneye ve bebeğe hiçbir zararı bulunmayan bu yöntem normal doğumun konforlu ve anne açısından rahat geçmesini sağladığından güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir.”