Erasmus Ofisinden sosyal sorumluluk faaliyeti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erasmus Ofisi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Kuşkayası İlkokulunda sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Erasmus KA 103 ve KA 107 Projeleri kapsamında OMÜ'de eğitim alan Avrupalı öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, anaokulu öğrencilerine yönelik, doğal kuş yemliği yapımı, çeşitli mesleklerin tanıtımı ve eğitsel oyunlardan oluşan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

“Herkesin kültürlerarası farkındalık düzeyine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Etkinliği düzenleyen Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek “Erasmus Programı kapsamında üniversitemizde bulunan Avrupalı öğrencileri yerel ve kültürel faaliyetlere dâhil ederek faaliyetlere katılan herkesin kültürlerarası farkındalık düzeyine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Kuşkayası İlkokulu Müdürü İsmail Çetin de OMÜ ailesine ve Erasmus Ofisine, yapılan faaliyetten dolayı teşekkür ederek üniversite ile daha güçlü bir iş birliği oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Faaliyet, Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen doğa yürüyüşü ve köy müzesi ziyareti ile son buldu.