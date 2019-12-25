Erasmuslu öğrencilere çevre bilinci aşılandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir tarafından 5 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 30 öğrenciye AB Erasmus ve Gençlik Programları kapsamında başlatılan 3R Style proje dahilinde Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) hakkında bilgililer verilerek çevre bilinci aşılanması amaçlandı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Yusuf Demir ilk olarak TURMEPA hakkında bilgiler verdi. TURMEPA'nın, Türkiye kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla kurulduğunu söyleyen Demir, "Türkiye'nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen TURMEPA, ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren lider sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem su altı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

TURMEPA gönüllülerine de değinen Demir, "İçinde yaşadığı ekosistem ve ailesi ve yakın çevresi dışında da bireyi olduğu toplum yararına hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadan, içselleştirip, doğru olduğuna inandığı hedefler doğrultusunda seçtiği toplumsal girişime ya da bir STK bünyesindeki etkinliklere destek olmak, sosyal girişimciliği kabullenmek, bu kapsamda seçtiği STK'nın Gönüllü Beyanı'ni imzalamak ve seçtiği alan ile ilgili gönüllü programlarını tamamlayarak aktif olarak eylemde bulunmak, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)'nın Gönüllülük tanımıdır" diye konuştu.

Konferansın sonunda öğrenciler Denizlerin korunması ile ilgili yemin etti. Eğitim toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.