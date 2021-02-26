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Erbakan, vefatının 10. yılında anılacak

Eski başbakanlardan Prof.

Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından anılacak.


Moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın yapacağı program 27 Şubat saat 21.00'de başlayacak. Program, Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube kanalı SBB TV'den canlı yayınlanacak.


“Yüreğinde baharı taşıyan adam, Prof. Dr. Necmettin Erbakan” adıyla gerçekleştirilecek “İz Bırakanlar” programına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Prof. Dr. Cevat Akşit, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve AGD (Anadolu Gençlik Derneği) ve MGV (Milli Gençlik Vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan canlı bağlantı ile konuk olacak.

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