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Erge: "Dilimiz kimliğimizdir"

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, Türkçeyi korumak için daha çok çalışmak gerektiğine vurgu yaparak, "Dilimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında daha çok duyarlı olmalıyız" dedi.

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, Türkçeyi korumak için daha çok çalışmak gerektiğine vurgu yaparak, "Dilimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında daha çok duyarlı olmalıyız" dedi.


Samsun Kavaklılar Derneği binasında düzenlenen Dil Bayramı etkiliğinde konuşan Ersin Erge, vatandaşların 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı. Dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda duyarlı olunmasını gerektiğini ifade eden Erge, "Dil Bayramımız kutlu olsun. 26 Eylül 1932'deki ilk Türk Dil Kurultayımızın açılış günü, ülkemizde Dil Bayramı olarak kabul görmüştür. Günümüzde gelişen teknoloji karşısında, dilimiz başta olmak üzere kültürümüz ve demografik yapımız özellikle sığınmacılardan ve teknolojinin sunduğu ürün adlarından etkilenmektedir. Bu adlar Türkçemize yerleşmektedir. Milli politikalarla ve de bilim insanlarımızın önerileri ile buna çözüm ivedi olarak gereklidir. Türkçemiz kimliğimizdir. Dil giderse, kimlik gider, ülke gider. Bu bilinçten hareketle naçizane arzım; Türkçemizin yaşatılması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması noktasında, daha çok duyarlı olmalı ve Türkçemizi korumak için, daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

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