İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erik ağacı mevsimi şaşırdı

Samsun’da mevsimi şaşıran erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.

Samsun'da mevsimi şaşıran erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde can eriği erken çiçek açtı. Henüz yapraklarını dökmeyen erik ağacı, görenleri şaşkına uğratırken güzel bir seyir zevki oluşturdu. Bu zamana kadar erken çiçek açmadığı öğrenilen çiçek ağacının sahipleri de duruma çok şaşırdıklarını ifade ettiler.


Yazın habercisi olarak nitelendirilen erik ağacının çiçek açmasının Samsun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden kaynaklandığı bildirildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.