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Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi

Samsun’da erik ağacı ocak ayında çiçek açarak meyve verdi.

Samsun'da erik ağacı ocak ayında çiçek açarak meyve verdi.


Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahar diye adlandırılan sıcak ve güneşli havadan aldanan erik ağacının çiçek açması dikkat çekti. İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde İsmail Erkan'ın evinin önündeki bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açıp meyve verdiğini görenler, "Kış ayının ortasında erik ağacı yalancı bahara aldanmış" demekten kendini alamadı.

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