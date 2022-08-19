Erikli Mahallesi'nin yol sorununu Atakum Belediyesi çözüyor

Atakum Belediyesi ekipleri, Erikli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalara katılan Başkan Deveci ‘'Yurttaşlarımızın ulaşımını rahat ve güvenli hale getirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz'' dedi.

Atakum Belediyesi kentte heyelan nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atakum Erikli Mahallesi Yenimahalle mevkiinde kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana gelmiş, bu nedenle bölgede 45 hanenin bağlantısı kesilmişti. Mahalle sakinleri ise tali yollardan evlerine ulaşabilmişti.

Atakum Belediyesi'nin imkanlarıyla çalışma başlatıldı

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, afetin meydana geldiği bölgede belediyenin imkanlarıyla çalışma başlattı. Bölgeye 4 km uzaklıkta bulunan taş ocağından paletli kırıcılı ekskavatör yardımıyla malzeme çıkaran ekipler, 3 km uzunluğundaki tali yolu daha geniş ve konforlu hale getirdi. Heyelan kaldırma ve yeni yol yapımı çalışmalarında 2 kamyon, 1 ekskavatör, 1 kepçe ve 1 silindir iş makinesi kullanıldı. 200 kamyon malzemenin toprak zemine serildiği heyelan bölgesinde yol, araç geçişine hazır hale getirildi.

"Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"

Arazide incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deveci, yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak ‘'Teknik ekibimiz hasarlı yolların onarımı ve yeni yol yapımı için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahat ve güvenli hale getirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek'' diye konuştu.