Erken doğum belirtisi sanıldı ama bel fıtığı çıktı

Samsun'da erken doğum teşhisi konulan bir kişi ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine başvurduğu hastanede beli fıtığı şüphesi üzerine bel fıtığı ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

29 yaşındaki Neslihan Altun, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle birçok sağlık kurumuna başvurdu. Erken doğum teşhisi konulan hasta ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi sonucu Medicana Samsun Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine acil olarak başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, farklı sağlık kurumlarında erken doğum teşhisi konulan ve yürüyemeyecek durumda olan hastayı bel fıtığından şüphelenerek hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüne yönlendirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Altun ise yapılan muayene, tetkik ve radyolojik görüntülemelerinin ardından 6 aylık gebe Neslihan Altun'a acil ameliyat önerdi.

“Hastamız ağrılarından kurtuldu”

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Altun, hastanın şiddetli bel ağrıları ve idrar kaçırma şikayetinin olmasının acil ameliyat olması kararını hızlandırdığını söyledi. Sağ L5 S1 düzeyinde büyük bir fıtık tespit ettiklerini ifade eden Altun, “Hastamızı kadın-doğum yönünden değerlendiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşımız Dr. Lale Çetin'den hastamızın mevcut özel durumu nedeniyle müsaade aldık. Anestezi uzmanlarımızın önerileri doğrultusunda ameliyatımızı genel anestezi ile değil spinal anestezi ile gerçekleştirdik. Hastamızın gebe olması nedeniyle bebeği korumak için hastamıza uygun pozisyon verdik ve bebeğe ağırlık gelmemesi için azami dikkat gösterildi. Fıtık oldukça büyük olduğu ve idrar kaçırma şikayeti ile karşımıza çıktığında, sonrasında daha ciddi sorunlar yaşanmaması adına diğer tıbbi bölümlerle konsültasyonla ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. 6 aylık gebe hastamız güvenli bir şekilde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan ağrılarından ve diğer şikayetlerinden kurtulmuş oldu” dedi.

“Herhangi bir olumsuzluk yok”

Opr. Dr. Yılmaz ise bel fıtığı ameliyatı olan hastanın ameliyat sonrası kontrolleri oldukça iyi ve gebeliği açısından olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.