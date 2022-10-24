Erken tanı sayesinde meme kanserinden ölümler azaldı

Dr. Serdar Yol, erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümlerin yarıya indiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Hastanede Meme Kanseri Farkındalık Ağacı hazırlayan hastane, doktor, çalışan ve misafirleriyle meme kanserine karşı “Kendini muayene et”, “Düzenli Mamografi Yaptır”, “Her Şey Senin Ellerinde” gibi mesajları ağaca taktı. Etkinliğe meme kanseri tedavisi gören hastalar da katıldı.

Etkinlikte meme kanseri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Serdar Yol, “Meme kanserine en sık 50 yaş üzeri kadınlarda rastlanır ancak bu gençlerde meme kanseri olmayacağı anlamına gelmez. 20 yaş itibarıyla kişinin ayda bir kendisinin, yılda bir doktorunun yapmış olduğu muayene çok önemlidir” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Prof. Dr. Serdar Yol, şöyle devam etti:

“Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor. Memede veya koltuk altında ele gelen kitle (sertlik, şişlik), meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma), meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü), memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.) gibi belirtilerden en az biri varsa, hemen doktora gösterilmesi gerekmektedir.”

Tedavisi mümkün

Erken tanının meme kanserinde yaşamı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yol, “Erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümler yarıya inmiştir” şeklinde konuştu.

Meme kanserinin tedavi yöntemlerinden de bahseden Prof. Dr. Yol, "Meme kanseri tespit edilmiş hastaların kanserin boyutuna göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Erken dönemde gelen hastaların tedavisinde memesinin tamamı alınmamakta, sadece tümörlü kısım etrafındaki sağlam doku ile çıkartılmaktadır. Eğer koltuk altında yayılma varsa, tedaviye radyoterapi veya kemoterapi ilave edilmektedir" ifadelerini kullandı.