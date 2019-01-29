Dr. Nurtaç Özer, kişilerin 30 yaşına kadar 5 yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise risk durumuna göre 1-3 yıllık periyotlarla düzenli olarak kalp kontrolünü yaptırması gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Dr. Nurtaç Özer, sağlıklı bir yaşam için öncelikle kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en çok ölümlerin yaşandığı hastalıkların başında yer aldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Nurtaç Özer, "Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, stres, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörleridir. Bu hastalıkların önüne geçmenin en etkili yolu bu risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzaklaşmanın yanında düzenli olarak kalp kontrolü yaptırmaktır” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarıyor”

“Erken teşhis hayat kurtarıyor” diyen Uzm. Dr. Nurtaç Özer şu bilgileri verdi:

“Belirli periyotlarda düzenli olarak yaptırılacak kalp kontrolü ile birçok hastalık erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir, tedavi masrafları büyük oranlarda azaltılabilir ve makro cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, minimum risk ile olası hastalıklar tedavi edilebilir. Hiçbir yakınması olmasa bile herkes 20'li yaşlardan itibaren kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı değerlerini ölçtürmelidir. Eğer değerler normal çıkarsa bile kişiler 30 yaşına kadar 5 yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise risk durumuna göre 1-3 yıllık periyotlarla kardiyoloji hekimi ile düzenli kalp kontrolünü yaptırmalıdır. Ailesel kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler ise 20 yaşından sonra yıllık takip yaptırmalıdır ve en önemlisi risk faktörlerinden kendisini korumalıdır.”