Eroğlu: "Göztepe maçını kazanmalıyız"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, “Pendik maçını taçlandırmamız için Göztepe maçını kazanmalıyız" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Geride kalan 11 haftada hiç 2 maç üst üste kazanamayan Samsunspor'da hedef Göztepe maçını kazanarak bir ilke imza atmak. Mücadele öncesi son çalışmalarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yapan kırmızı-beyazlılarda Hüseyin Eroğlu antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pendikspor maçından önemli bir 3 puanla ayrıldıklarının altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Geçen hafta önemli bir maç kazandık. Bu da bizi morallimizi arttırdı. Geçen hafta alınan galibiyeti taçlandırmamız gerekiyor. Kazandığımız sürece oyuncularımızı da kazanıyoruz. Elimizde oyuncu grubu ile en çok verimi nasıl alabiliriz, saha içinde maçın başından ilerleyen bölümlere doğru değişiklikler de yaşanıyor. Değişkenliklerde olacak. Zaman zaman maça göre değişiklik olacak. Top bizdeyken farklı, rakipteyken farklı dizilişimiz olacak. Bunları oyuncularımızla birlikte teorik olarak çalışmamız, ardından sahaya taşımamız gerekli. Çünkü bunu çalışmazsak, oyuncumuza aktarmazsak istediğimiz verimi alamayız. Amacımız iç sahada da dış sahada da en iyi şekilde bunu uygulamak” açıklamasında bulundu.

“Çıkış yakalayacağız”

Galibiyet serisi yakalamak için Göztepe'yi yenmek zorunda olduklarını dile getiren Eroğlu, “Pendik maçını taçlandırmamız gerekiyor. Göztepe maçını kazanmamız gerekiyor. Çünkü kazanmaya başladığımız an biz zaten, önemli bir çıkış yakalayacağız. Planlarımız bu yönde. Göztepe camiası da gerçekten futbol kültürü olan bir kulüp. Çok koşan bir takım ama biz her rakibe saygı duyuyoruz. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçta böyle olacak” diye konuştu.

“Zor bir süreçte iyi bir şekilde devam ediyoruz”

Birçok futbolcunun sakat olduğunu ama yerine oynayan oyunculardan maksimum verim almaya çalıştığını vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Moryke Fofana ve Yusuf Abdioğlu düz koşulara başladı. Mücahit Albayrak'ın sakatlığı devam ediyor. Zor bir süreçte iyi bir şekilde devam ediyoruz. Bu süreç kriz gibi görünüyordu ama biz fırsata çevirmeyi başardık diye düşünüyorum. Baktığımız da Ali Ülgen gibi Soner Gönül gibi Yunus Emre Çift gibi Muhammet Ali Özbaskıcı gibi oyuncularımıza sürece vererek takıma katkı sağlamalarını istedik. Şu an baktığımız da takımın önemli oyuncuları ve sistemin bir parçaları oldular. Şampiyonluğa giderken genç oyuncularımızla bunu başarmak çok kaliteli bir duygu. Önümüzdeki süreçte sakat oyuncularımız kadromuza dahil olmasıyla alternatifimiz daha da artacak. Bunların hepsini planlıyoruz. Hiçbir zaman mazeret üretmiyoruz. Bizim amacımız sahaya çıkan bir 11 var. Sistemin içinde en fazla verimi almak hedefimiz. Taraftarımızdan isteğim, en yakın çevrelerindeki taraftarları maça getirmeleri. Sayımız ne kadar fazla olursa o kadar avantajlı oluruz” şeklinde konuştu.

Samsunspor ile Göztepe 6 Kasım Pazar günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.