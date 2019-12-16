Ertuğrul Sağlam 25 yıl sonra OMÜ'de

Sağlam, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde hatıralarını tazelerken duygusal anlar yaşadı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam; Teknik Menajer Yücel Uyar, yönetim kurulu üyesi Haluk Tan ile birlikte 1994 yılında mezunu olduğu OMÜ'yü ziyaret etti. İlk olarak Rektörlüğü ziyaret eden Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve beraberindekiler, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'le bir araya gelerek takımın mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Rektörlük makamdaki ziyarete ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da eşlik etti. Ziyarette, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e, isminin yazılı olduğu Yılport Samsunspor forması hediye ederken, Rektör Bilgiç ise konuğuna Üniversitenin hediyesini takdim etti.

25 yıl önce mezun olduğu fakültede hatıralarını tazeledi

Ziyaretin ardından, Rektör Bilgiç'in eşliğinde 25 yıl önce mezun olduğu Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine giden Ertuğrul Sağlam, burada hatıralarını tazelerken duygusal anlar yaşadı. Ünlü teknik adam, ayrıca Fakültenin sahalarında da incelemelerde bulundu.

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve beraberindekiler Öğrenci Yaşam Merkezine geçerken Merkezdeki esnaf ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yılport Samsunspor'un başında başarılı bir dönem geçiren Ertuğrul Sağlam, esnaf ve öğrencilerle de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.