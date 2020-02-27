Ertuğrul Sağlam başarı öyküsünü öğrencilere anlattı

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde "Öğrencileri Geliştirme Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Proje kapsamında liseyi ziyaret eden Ertuğrul Sağlam yaptığı söyleşide, futbol hayatı ve futbol kültürü hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Ertuğrul Sağlam, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Söyleşi sonunda Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ve Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a plaket verirken Ertuğrul Sağlam ise Samsunspor forması hediye etti. Sağlam ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse'ye de Samsunspor atkısı ve şapkası hediye etti. Programa ayrıca Samsunspor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı da katıldı.