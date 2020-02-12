Ertuğrul Sağlam: “Manisa FK maçı şampiyonu belirlemeyecek”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezonun en kritik maçı olarak değerlendirilen Manisa FK maçının şampiyonu belirlemeyeceğini belirterek, galip gelip puan farkını 5'e çıkartmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada zirvenin 2 ortağı karşı karşıya gelecek. 55 puanlı lider Samsunspor, 53 puanlı en yakın takipçisi Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Ertuğrul Sağlam ve başarılı stoper Burak Yılmaz, takımın son durumunu değerlendirdi.

“Manisa FK maçı şampiyonu belirlemeyecek”

Zorlu maça kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Ligde her maç zor geçiyor, kolay maç yok. Manisa'da da zorlu bir maç oynayacağız. İyi bir takım ve rakiple oynayacağız. Açık yüreklilikle söylüyorum; Manisa FK da büyük yatırımlar yaptı, iyi bir takım oluşturdu. Onlar da şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Biz kazandığımız takdirde puan farkını 5'e çıkartacağız, avantaj elde edeceğiz. Kaybetmezsek 2 puanlık avantajımız devam edecek. Kaybedersek de 1 puan geriye düşeceğiz. Sonuçta bu ligde 11 maç daha oynayacağız. Manisa FK maçını ne kazanırsak şampiyonluğu garantileyeceğiz ne de kaybedersek şampiyonluğu kaybedeceğiz. Böyle bir maç oynayacağız. Şunu herkes bilsin ki; biz oraya kesinlikle kazanmak için gideceğiz. Kaybetmemek amaçlı bir sistemle, düşünce yapısıyla orada olmayacağız. Oyuncularım da şampiyonluğu ne kadar istediklerini cumartesi günü maçta gösterecektir. Bize yakışan bir mücadeleyi ortaya koyup, bizi mutlu edecek bir sonuçla oradan ayrılacağız” dedi.

Burak Yılmaz: “Samsunspor'u şampiyon yapmaktan başka bir düşüncemiz yok”

Futbolcuların da şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan başarılı savunma oyuncusu Burak Yılmaz, “Manisa FK maçı sezonun en önemli maçı olabilir. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, çok büyük avantaj elde edeceğiz. Rakibimiz güçlü ve iyi futbol oynuyor. Biz daha iyi oynayıp, sahada her şeyi yapıp buraya mutlu dönmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve karakterimiz var. Umarım hocamızın tüm direktiflerini yerine getirip, mutlu dönmek istiyoruz. Samsunspor'u layık olduğu gibi şampiyon yapmaktan başka bir düşüncemiz yok. İnşallah sezon sonu kazanan taraf da biz oluruz” diye konuştu.

Samsunspor ile Manisa FK cumartesi günü saat 12.30'da Manisa'da karşılaşacak.