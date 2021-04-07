Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig'e ulaşmak için 30 gün ve 6 maçımız kaldı”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'e ulaşmak için önlerinde 30 gün ve 6 maç gibi kısa bir süre kaldığını, bunun için de tüm Samsun şehrinin kenetlenerek takıma destek olması gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam uzun bir aranın ardından online basın toplantısı düzenledi. Çevrimiçi olarak gazetecilerle buluşan Sağlam, takımın son durumu ve bundan sonraki hedefler hakkında açıklamalar yaptı.

“30 gün ve 6 maçımız kaldı”

Son 30 günde herkesin Samsunspor'un başarısı için kenetlenmesi gerektiğini dile getiren Ertuğrul Sağlam, “Keşke şehrimiz tekrar üzerindeki ölü toprağını atsa, sirkinse, ayağa kalksa hem maddi hem manevi olarak başkanımızın yanında olsa, takımımıza destek olsa. Hepimizin hayali olan şampiyonluğa ulaşırken, onlar da bu takımın nasıl yanında olabiliriz, takıma nasıl katkı sağlayabilirizi gerçekleştirse çok güzel olur. ‘Eller çoğalınca işler hafiflermiş' sözünden hareketle herkes bu takıma nasıl el atabiliriz, nasıl bu çocuklarının moralini arttırırız, yanında oluruz gibi Samsunsporluyum diyen herkesin bu mücadeleye bir el atmasını ve destek vermesini istiyoruz. İstersek yapabiliriz. Gerçekten Samsunspor'un başarısını isteyen Samsunsporlulardan şunu istiyorum; sadece 1 ayımız ve 6 maçımız kaldı. 10 yıllık hasreti dindirmek, hayalimiz olan Süper Lig'e ulaşmak ve hak ettiğimiz yerde olmak ve sonrasında yaşayacağımız büyük başarılara ulaşmak için 30 günümüz ve 6 maçımız var. Bu dönem içerisinde şunu yapalım. Hesaplaşmaları, kırgınlıkları, farklı beklentileri 30 gün sonraya atalım. Bu takıma destek ve katkı vermenin uğraşı içerisinde olalım. Bir başarı yaşanırsa bu güç birliği sayesinde olacak. Yoksa sadece Samsunspor kapısının içerisindeki insanlarla bunu yapamayız. Şehrin tüm dinamiklerinin, yöneticilerin, medyanın, taraftarların ve herkesin bir sinerji üreterek bunu başarabiliriz. Onun için geçmişi ve geçmişte yaşananları bir kenara bırakalım, hep beraber olalım, bütünlük oluşturalım, takıma katkı verme uğraşı içinde olalım. İnanın geç kalmış değiliz. Gücümüzü, zıtlaşmaya, inatlaşmaya değil de birlik-beraberliğe ve başarıya yönlendirelim. Bunu yaparsak önümüzde kimse duramaz. Bu bütünlüğü sağlayabilirsek bu 6 maçı ve 1 ayı istediğimiz şekilde geçip, hedefe ulaşırız. Bu takıma ve oyuncularıma inanıyorum. Sadece yeteneklerine değil, karakterlerine de inanıyorum. Bu çocuklar bu işi buraya kadar getirdiyse herkesin de desteğiyle işin sonunu getireceğiz” dedi.

“Suistimalden oyuncu kaybetmek istemiyoruz”

Takımda Kevin Boli'nin Kovid-19 tedavisi gördüğünü, yapılan antikor testi sonucunda bazı oyuncuların antikor seviyelerinin de düşük olduğunu ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

“Kaleci Nurullah Aslan, hastalığı sebebiyle kontrol amaçlı antrenmana çıkmadı. Bugün kendisini iyi hissediyor. Ayrıca kırmızı kart cezası süren oyuncular var. Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz ve Nadir Çiftçi'ye Savicevic de eklendi. Bunların dışında Kevin Boli'nin Kovid-19 ile alakalı sıkıntısı devam ediyor. Bunlar dışında bir eksiğimiz ve sakatımız yok. Cumartesi günü Balıkesirspor maçında görev alan tüm oyuncular sorumluluk alıp, maçı kazanacaklar. Ardından da diğer maçları kazanmak için mücadelemiz sürecek. Pazartesi günü antikor testimizi yaptık. Bazı oyuncuların antikoru yüksek çıktı, bazılarında ise düşük çıktı. Çok kritik bir sürece girdik. Şu andan itibaren kendi su istimalimizden ya da kendi eksikliklerimizden dolayı herhangi bir oyuncumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bunu her oyuncumuzla da paylaşıyoruz. Onlar da buna dikkat ediyorlar. Maalesef şehrimizde Kovid-19 vakaları çok yüksek seyrediyor. Çok mecbur kalmadıkça, sokağa çıkmaktan başka çıkış yolunuz kalmadığı müddetçe kendiniz, eşiniz, aileniz ve evinizin içerisindeki yakınlarınıza da rica edin, onlar da dikkat etsin diye oyuncularımızla konuşuyoruz. Sonuçta yapabildiğimiz bu. Buraya hapsedemiyoruz. Oyunculardan da beklentimiz tedbirlere uymaları. Sorumluluk sahibi insanlar gibi hareket edecekler ve bu süreci hep birlikte zarar görmeden hedefimize ulaşarak tamamlayacağız.”