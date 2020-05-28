Ertuğrul Sağlam'dan TFF'ye çağrı ve öneri

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), TFF 2. ve 3. Lig'lerinin de maç takvimlerini netliğe kavuşturması gerektiğini söyledi.

TFF tarafından yapılan açıklama ile Süper Lig ve TFF 1. Lig'in maç takvimleri belli oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa FK takımına 10 puan fark atan Samsunspor'un başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam konu üzerine kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. TFF'nin 2. ve 3. Lig'lerin takvimini de netliğe kavuşturması gerektiğini ifade eden Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz süreçte futbol dünyasının yeni normale en kısa sürede uyum sağlaması hepimiz için son derece önemlidir. Bu bağlamda futbol federasyonumuzun bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası Süper Lig ve TFF 1 Lig konusunda takvimi netleştirmesini söz konusu ligler için çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bununla beraber TFF 2. ve 3. Lig'lerin devamı konusunda belirsizliğin sürmesi soru işaretlerine yol açmaktadır. Öyle ki; daha önce açıklandığı şekliyle ligin geri kalan bölümü için maçların 18 Temmuz'da başlaması sağlık tedbirlerinden bağımsız olarak takvim açısından da pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Açıklanan takvime göre 22 Ağustos'ta sona erecek olan TFF 2. Lig'in play-off maçları 5 Eylül'de noktalanacaktır. Bu durum özellikle TFF 1. Lig'e yükselecek takımların önümüzdeki sezon için izin, transfer ve kamp planlamasını oldukça zora sokmaktadır. TFF'nin bu şartlarda gelişmeleri yeniden gözden geçirip, TFF 2. ve 3. Lig'lerin maç takvimini netliğe kavuşturması kulüpler ve futbolcular için hayati önem taşımaktadır.”