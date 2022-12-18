İhlas Haber Ajansı

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Eşarpla asılı halde bulunan kadın kurtarılamadı

Samsun’da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Ayvacık ilçesinin Eynel Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Nurşen B., evlerinde yakınları tarafından eşarpla asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen kadın, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurşen B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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