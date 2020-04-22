Esen: “23 Nisan'ı evlerimizde ve tüm medya olanaklarıyla milletçe kutlayacağız”

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. Esen, bu 23 Nisan'da kutlamaların evlerde ve medya organlarında kutlanacağını ifade etti.

Coşkun Esen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milli birlik ve egemenliğimizin gücüne her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde inandığımız bu zor günlerde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümünü gururla, coşkuyla, kıvançla kutluyoruz. Bundan tam bir asır önce, 23 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle milletimizin şahsiyet ve tarihi kimliğine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyet yolunda ilk adım atılmış; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği, cumhuriyetin ve devletin en temel kurumu olan meclisimiz; demokrasi, bağımsızlık ve ulusal birliğimizin güvencesidir. Bu büyük gün, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini de taşımaktadır. Yaşadığımız sıkıntılı süreçten dolayı sokaklarda, okullarda, meydanlarda 23 Nisan'ı çocuklarımızla birlikte kutlayamamanın hüznünü yaşıyoruz ancak milletimizin bu badireyi en hafif şekilde atlatması ümidiyle teselli buluyoruz. Hem evlerimizde hem de tüm medya olanaklarıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, yüzyıllık çınarın gölgesinde huzurla yaşamanın mutluluğunu, milletçe kutlayacağız. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Coşkumuzun, yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”