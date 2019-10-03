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Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendini vurdu

Samsun’da bunalıma giren bir kişi, eşi ve çocuğunun gözü önünde tüfekle kendini vurarak ağır yaralandı.

Samsun'da bunalıma giren bir kişi, eşi ve çocuğunun gözü önünde tüfekle kendini vurarak ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden bunalıma giren O.Ö. (23), evlerinde 4 yıllık eşi Y.Ö.'nün yanında boğazına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek kendini vurdu. Ağır yaralanan O.Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.


Hastanede gözyaşı döken ve eşinin annesi ile arasında tartışma olduğunu söyleyen 1 çocuk annesi Y.Ö., eşinin, çocuğunun ve kendisinin yanında kendini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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