İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eşine yaklaşmama tedbir kararı olan koca gözaltına alındı

Samsun’da eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, ’eve gidip eşini darp ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, 'eve gidip eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi S.A.(29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A.'nın (35) eve gelerek kendisini darp edip tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. H.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.