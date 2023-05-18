İhlas Haber Ajansı

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Eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da eşini bıçaklama yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da eşini bıçaklama yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen ve kendisi de yaralanarak hastanelik olan M.Y., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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