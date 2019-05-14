Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

Samsun'da eşin, darp ederek kaburgasının çatlamasına sebep olduğu iddia edilen koca mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.K. (42) adlı kocanın tartıştığı 6 yıllık karısı ve 2 çocuk annesi eşini darp ettiği iddia edildi. Eşini kaburga kemiğini kırılmasına neden olduğu ileri sürülen Ü.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek eşinin kendisi yanında yokken merdivenden düştüğünü duyduğunu ve kaburgasının da o zaman kırılmış olabileceğini söyledi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.