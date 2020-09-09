İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini tehdit edip taşla cam kırdığı iddia edilen kocaya gözaltı

Samsun’da boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşini tehdit edip taş atarak kaldığı evin camını kırdığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşini tehdit edip taş atarak kaldığı evin camını kırdığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.K. (34) adlı kocanın boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşi M.K.'nin kaldığı evin önüne giderek tehdit edip penceresine taş atarak kırdığı iddia edildi.


İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay ilgili Ü.K.'yi gözaltına aldı. Ü.K.' tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.