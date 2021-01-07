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Eşini yaralayan kocaya gözaltı

Samsun’da kavga ettiği eşine bıçak çekip şiddet uyguladığı iddia edilen koca, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kavga ettiği eşine bıçak çekip şiddet uyguladığı iddia edilen koca, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.(38) adlı koca kavga ettiği eşi M.K.'ye (38) bıçak çekerek tehdit edip tekme atarak yaralanmasına sebep olduğu iddia edildi. Yaralanan M.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. D.K. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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