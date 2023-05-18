İhlas Haber Ajansı

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Eşinin kafasında şişe kıran koca tutuklandı

Samsun’da tartıştığı eşinin kafasında şişe kırdığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı eşinin kafasında şişe kırdığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. adlı şahıs tartıştığı eşi S.K.'nin kafasında şişe kırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K., "Eşimle kıskançlık yüzünden tartıştık. Eşim eşyalara zarar verdi. Biraz hırpalamış olabilirim. Eşimin kafasında şişe kırmadım" dedi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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