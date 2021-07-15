Eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru hayatını kaybetti

Samsun'da evlerinde eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Ç. evlerinde aralarında tartışma çıkan eşi Yasemin Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Ç. kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı. Bu sırada balkona çıkan Yasemin Ç., "Bunu hak etmişti" diye bağırdı. Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Ç., 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Ç.'nin hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Karayolları Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen Yasemin Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.