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Eski baro başkanı Şefik Kırcı korona virüse yenik düştü

Samsun’da eski Baro Başkanı Şefik Kırcı yakalandığı korona virüsten hayatını kaybetti.

Samsun'da eski Baro Başkanı Şefik Kırcı yakalandığı korona virüsten hayatını kaybetti.


Samsun'da 1988-1992 yılları arasında Samsun Barosu Başkanı olarak, 1997 -1999 - 2000 yıllarında da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Samsun Barosu üyesi Av. Şefik Kırcı, korona virüse yakalandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Av. Kırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 79 yaşında hayatını kaybetti. Şefik Kırcı, bugün ikindi namasını müdaakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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