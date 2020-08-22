İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Başkan Kul'un korona oldu

Samsun’un Terme ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Şenol Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Samsun'un Terme ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Şenol Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Eski Terme Belediyesi Başkanı Şenol Kul, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Durumunun iyi olduğunu ve evinde izole olduğunu kaydeden eski başkan Şenol Kul, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çekti. Şenol Kul, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


“Yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şuan durumum iyi, moralim yüksek. Evimde kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.