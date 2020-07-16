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Eski damadını bıçakladı

Samsun’da eski damadını bıçakladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da eski damadını bıçakladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 aydır baba evinde kalan boşandığı eski eşini ve kızını almaya gittiği öğrenilen T.K.(29) ile eski kayınpederi Ç.K.(54) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.K. eski damadı T.K.'yi karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan T.K. tedavi altına alınırken, C.K. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı.

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