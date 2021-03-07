İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski eşi tarafından darp edilen kadın: “Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”

Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.’yi (25), “Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda eski eşi İbrahim Z.(27) tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp edilen Emriye M.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Emriye M, “Herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacağım. Onun(eski eşinin) en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırgan İbrahim Z. ise çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklanmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.