Eski eşi tarafından darp edilen kadın: “Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda eski eşi İbrahim Z.(27) tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp edilen Emriye M.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Emriye M, “Herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacağım. Onun(eski eşinin) en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırgan İbrahim Z. ise çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklanmıştı.