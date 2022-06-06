Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da eski kız arkadaşının erkek arkadaşına bıçakla saldıran bir kişi olay sırasında araya giren eski kız arkadaşını kazara bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(39) çay ocağında oturduğu sırada farklı masada oturan eski kız arkadaşı İ.D.'nin (39) erkek arkadaşı E.L. ile tartıştı. Tartışma sırasında E.A. ekmek bıçağıyla E.L.'ye saldırdı. E.A. bu sırada araya giren eski kız arkadaşı İ.D.'yi kazara bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan E.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.A. ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.