İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski lojmanlardan hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest

Samsun’da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait boş olan 2 ayrı lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski lojmanlarda bulunan musluklar, su saatleri ve kalorifer petekleri çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili S.P.'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili firarda olan Y.D. ve Y G.'yi yakalamaya çalışıyor.


Polisteki sorgusu tamamlanan S.P. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.P. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.