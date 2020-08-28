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Eski müdür koronadan hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde uzun yıllar okul müdürlüğü görevini yürüten Nihat Kerim, korona virüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun yıllar okul müdürlüğü görevini yürüten Nihat Kerim, korona virüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 teşhisi ile OMÜ Tıp Fakültesinde tedavi gören Atatürkçü Düşünce Derneği Çarşamba Şube Başkanı ve eski Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Nihat Kerim hayata veda etti.


Nihat Kerim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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