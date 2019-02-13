Eski muhtar adayı evinde intihar etti

Samsun'da eski muhtar adayı evinde tabancayla intihar etti.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Samanoğulları Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nden geçen dönem muhtar adayı olduğu öğrenilen Hulusi İnan (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde tabancayla intihar etti. Eski muhtar adayının eşi, İnan'ın cansız bedenini sabah saatlerinde fark etti ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen İnan'ın yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eski muhtar adayının tanıdığı olan Musa Donbay isimli bir vatandaş, "Hulusi İnan'ın kimseye zararı yoktu. Çok iyi insandı. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Daha dün birlikteydik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.