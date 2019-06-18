Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kıza gözyaşı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen 21 yaşındaki geç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Adatepe Mahallesi'nde bir süre önce nişanlanan Sefa Gerizli (22) ve Dilek Öksüzoğlu (21), daha sonra belirlenemeyen bir nedenle nişanı bozdu. İddiaya göre, ailesi tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun evine giden Sefa Gerizli, genç kızı ikna etmeye çalıştı. Tartışma çıkması sonucu eski nişanlısını tabancayla vuran Sefa Gerizli, aynı tabancayla intihar etti.

Yapılan otopsiden sonra Adatepe Mahallesi'ne getirilen Dilek Öksüzoğlu'nun cenazesi, yakınlarının feryatlar arasında mahalle mezarlığına defnedildi. İlçe halkını yasa boğan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.