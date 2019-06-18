İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kıza gözyaşı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen 21 yaşındaki geç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen 21 yaşındaki geç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Adatepe Mahallesi'nde bir süre önce nişanlanan Sefa Gerizli (22) ve Dilek Öksüzoğlu (21), daha sonra belirlenemeyen bir nedenle nişanı bozdu. İddiaya göre, ailesi tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun evine giden Sefa Gerizli, genç kızı ikna etmeye çalıştı. Tartışma çıkması sonucu eski nişanlısını tabancayla vuran Sefa Gerizli, aynı tabancayla intihar etti.


Yapılan otopsiden sonra Adatepe Mahallesi'ne getirilen Dilek Öksüzoğlu'nun cenazesi, yakınlarının feryatlar arasında mahalle mezarlığına defnedildi. İlçe halkını yasa boğan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.