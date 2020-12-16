İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı

Samsun’da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eski polis lojmanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin durmadığı boş olan eski polis lojmanında 2 kontraplak, 2 ahşap kapı, 2 adet ahşap pencere çerçevesi ve 1 adet ahşap dolap kapağı çaldıkları iddia edilen F.D.(37) polis tarafından suçüstü yakalanırken, 12 yaşındaki P.G. ise kaçtı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen F.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.