Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı

Samsun'da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eski polis lojmanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin durmadığı boş olan eski polis lojmanında 2 kontraplak, 2 ahşap kapı, 2 adet ahşap pencere çerçevesi ve 1 adet ahşap dolap kapağı çaldıkları iddia edilen F.D.(37) polis tarafından suçüstü yakalanırken, 12 yaşındaki P.G. ise kaçtı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen F.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.