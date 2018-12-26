Eski Sendika Başkanı kavgayı ayırmak isterken silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da uzun yıllar Petrol-İş Sendikası Şube Başkanlığı görevini yapan Sebahattin Çam trafik kazası sonrası meydana gelen kavgayı yatıştırmak isterken silahlı saldırıya uğradı. Olayla eski sendika başkanı Sebahattin Çam ile birlikte kacva yapan diğer aracın sürücüsü silahla vurularak hastanelik oldular.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Olgunlaşma Kavşağı yanında saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet S.(22) ile Hüseyin Ş.(49)'nin otomobilleri maddi hasarlı kazaya karıştılar. Bu sırada araçlarından inen Samet S. ile Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı. Uzun yıllar Petrol-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı görevini yapan Sebahattin Çam, torunları pasta almak için gittiği pastahaneden çıkarken Samet S. ile Hüseyin Ş. arasındaki tartışma görüp olaya müdahale ederek, " Yapmayın ayıptır" dedi. Bu sırada Samet S. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkartarak Hüseyin Ş. ile eski sendika başkanı Sebahattin Çam'a ateş açtı. Sebahattin Çam ile Hüseyin Ş., sağ ayaklarının dizlerinden vurularak yaralandılar. Sebahattin Çam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin Ş. ise kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan Samet S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.